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Шесть человек доставили в больницу после ДТП на Ставрополье

Авария произошла на дороге Астрахань - Элиста - Ставрополь

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и минивэна произошло в Петровском городском округе Ставрополья. В больницу доставлены шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в краевом управлении ГИБДД.

Столкновение минивэна "Газель" с легковым автомобилем ВАЗ произошло около 18:00. В управлении заявили, что среди пострадавших - двое детей. "В результате ДТП шесть человек доставлены в больницу, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля трех и семи лет, оба водителя и два пассажира "Газели", - говорится в сообщении. 

Как пояснили ТАСС в управлении, угрозы жизни пострадавших нет. "Газель" технически является легковым автомобилем с числом пассажиров до восьми (категория В), в момент ДТП в салоне находились две пассажирки. Дети перевозились в автомобиле ВАЗ с соблюдением правил перевозки", - пояснили в управлении ГИБДД.

ДТП произошло на автодороге Астрахань - Элиста - Ставрополь. По предварительной информации, микроавтобус при повороте на автозаправочную станцию не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю. 

В данную новость были внесены изменения (20:32 мск) - добавлены подробности о пострадавших

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