СК возбудил четыре дела о насилии над правоохранителями на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следователи возбудили четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов на незаконной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала Иванова.

Иванова уточнила, что 23 января во время несогласованной акции в центре Москвы агрессивно настроенные ее участники причинили находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам Росгвардии, а также сотруднику полиции различные телесные повреждения. Одному из них распылили в лицо содержимое газового баллончика. В тот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля, совершил наезд на последнего.

23 января Иванова сообщила, что по фактам противоправных действий на несанкционированной акции в центре Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Речь идет о фактах избиения правоохранителей и повреждении служебной автомашины на Цветном бульваре.

Как сообщил ранее источник, водитель машины на Цветном бульваре получил травму глаза, сам автомобиль принадлежит ФСБ. По данному факту уголовное дело также возбудила полиция по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Как передавали корреспонденты ТАСС, во время несогласованных акций на Пушкинской площади, на Страстном и Цветном бульварах, на Трубной площади и рядом с СИЗО "Матросская Тишина" произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейских и омоновцев избивали, срывали с них шлемы, кидали в правоохранителей снежки, бутылки, фаеры, петарды, куски льда. В ответ проводились жесткие задержания с применением специальных средств.