{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок погиб во время игры со снегом под Калугой

Девочка вместе с друзьями строила снежную крепость

ТАСС, 24 января. Девочка восьми лет погибла во время игры со снегом в деревне Леоново Износковского района Калужской области. Об этом в воскресенье сообщает правительство региона на своей странице в социальных сетях.

"Сегодня в деревне Леоново Износковского района в результате несчастного случая погибла девочка 2012 года рождения. По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла недалеко от дома в сугробах, строили снежную крепость. Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал его", - говорится в сообщении.

Взрослые откопали девочку и отвезли ее в Юхновскую ЦРБ, где врачи констатировали смерть. Правоохранительные органы начали проверку.

Теги
РоссияКалужская область
Один школьник погиб и двое пострадали при обрушении плиты на стройплощадке в Севастополе
ЧП произошло на заброшенной строительной площадке в поселке Орловка
Читать полностью