Ребенок погиб во время игры со снегом под Калугой

ТАСС, 24 января. Девочка восьми лет погибла во время игры со снегом в деревне Леоново Износковского района Калужской области. Об этом в воскресенье сообщает правительство региона на своей странице в социальных сетях.

"Сегодня в деревне Леоново Износковского района в результате несчастного случая погибла девочка 2012 года рождения. По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла недалеко от дома в сугробах, строили снежную крепость. Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал его", - говорится в сообщении.

Взрослые откопали девочку и отвезли ее в Юхновскую ЦРБ, где врачи констатировали смерть. Правоохранительные органы начали проверку.