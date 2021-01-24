В Москве возбудили дело по факту перекрытий улиц участниками незаконной акции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту перекрытий улиц протестующими на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы, - сообщили в полиции. - В настоящее время по данному факту следователями Главного следственного управления столичного полицейского главка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения")".

В главке отметили, что полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли все нарушения общественного порядка при проведении несогласованной акции.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным московской полиции, в акции приняли участие около 4 тыс. человек.