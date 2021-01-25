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В Архангельской области столкнулись два легковых автомобиля

По предварительной информации, погибли четыре человека

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье вечером на трассе Архангельск - Северодвинск в Архангельской области. По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"[Дорожная авария произошла] на трассе Архангельск - Северодвинск в районе поселка Лайский Док. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson. Пока известно о четырех погибших, все они ехали в отечественной легковушке", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в районе 22:40, обстоятельства ДТП устанавливаются. В пресс-службе отметили, что среди погибших нет детей. Один ребенок находился в иномарке, у него предварительно зафиксировали ушибы и ссадины. Информации о госпитализированных у МВД пока нет.

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