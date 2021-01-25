Более 100 человек задержали в Амстердаме за участие в акции протеста

ГААГА, 25 января. /ТАСС/. Голландская полиция задержала более 100 человек в Амстердаме за участие в протестах в связи с жесткими ограничительными мерами, введенными властями страны в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным полиции, в общей сложности в акции, запрещенной властями города, приняли участие около 1,5 тыс. человек. Для разгона демонстрантов блюстителям порядка пришлось использовать водометы и пустить в ход дубинки. Более 100 человек были задержаны за отказ подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов.

После разгона демонстрации на Музейной площади продолжились небольшие стычки протестующих с полицией и начались поджоги урн и мусорных баков. В рамках мер предосторожности под особую охрану взята резиденция мэра города Фемке Халсемы.

Проблемы наблюдались и в Эйндховене, где полиции пришлось использовать водометы и дубинки, а также пустить в ход слезоточивый газ.

Ближе к вечеру акции протеста, вызванные введением в стране комендантского часа, охватили и другие города. В частности, по данным НТК, на улицы вышли жители населенных пунктов Арнем, Апелдорн, Венло, Гаага, Рурмонд, Стейн, Тилбург, Хелмонд и Энсхеде. В некоторых городах сложилась достаточно напряженная ситуация. Прервана работа общественного транспорта, демонстранты разжигают костры, забрасывают полицию камнями и петардами, срывают дорожные знаки и расшатывают столбы уличного освещения. Для разгона незаконных акций протеста подтягиваются подразделения спецназа.

В своем обращении министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус поддержал решительные действия со стороны правоохранительных органов. "Это не имеет ничего общего с демонстрациями против мер борьбы с коронавирусом, - отметил он. - Это просто преступное поведение. Люди целенаправленно применяют насилие по отношению к полиции, спецназу, журналистам и работникам экстренных служб. Мэры и правоохранительные органы совершенно правильно принимают решительные шаги". "Давайте воевать с вирусом, а не друг с другом", - призвал министр.

Комендантский час

Основное недовольство протестующих вызвано правительственными мерами борьбы с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. С 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30.

За последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 944 тыс. человек. Свыше 13,5 тыс. инфицированных умерли.