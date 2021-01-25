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СК расследует дело о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину

Как сообщил источник в правоохранительных органах, исполнитель при заключении госконтракта знал, что не сможет создать требуемое ПО
© Dmytro Tyshchenko/Shutterstock/FOTODOM, архив

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно", - сказал источник.

Как сообщил источник, по версии следствия, исполнитель при заключении госконтракта знал, что не сможет создать требуемое ПО, однако ввел заказчика в заблуждение, чтобы получить основную долю оплаты. Источник не уточнил сумму ущерба, фигурирующую в уголовном деле.

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