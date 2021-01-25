В Приморье возбудили дело из-за перекрытия улиц в ходе несанкционированных акций

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Следователи управления МВД России по Приморскому краю возбудили уголовное дело после перекрытия дорог и блокирования движения в ходе несанкционированной акции, прошедшей в центре Владивостока в субботу, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что своими действиями граждане создали угрозу жизни, здоровью и безопасности жителей Владивостока. По данным диспетчеров станции скорой помощи, экипажи не могли добраться на четыре срочных вызова, включая вызов к девятимесячному ребенку и тяжелобольным с пневмонией. Все четыре машины простояли в пробке около трех часов.

В субботу правительство Приморья сообщило о несанкционированной акции. Митингующие собрались на центральной площади города и двинулись колонной по улицам. По предварительным данным властей, в митинге приняли участие около 300 человек, в шествии - до 500. В ходе него группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц города и перекрыла движение автотранспорта.

Во время акции сотрудники правоохранительных органов задержали в том числе 12 несовершеннолетних жителей Владивостока. По данным уполномоченного по правам ребенка в Приморье Ольги Романовой, после составления протоколов об административном правонарушении всех подростков отпустили. Кроме того, следователи следственного управления СК РФ по Приморью возбудили два уголовных дела по факту нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время несанкционированной акции.