Капитана сахалинского судна оштрафовали за незаконный вылов 105 тонн минтая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд признал виновным капитана рыболовного траулера "Каролина-77" (флаг РФ, порт приписки Невельск, Сахалинская область) в незаконной добыче минтая и назначил ему штраф на сумму 150 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщается в релизе пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В ноябре 2019 года пограничники обнаружили на борту "Каролины-77" более 105 тонн неучтенной продукции минтая. Тогда было установлено, что добыча осуществлялась в Западно-Беринговоморской зоне.

"[Суд] признал виновным [капитана] в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 253 УК РФ ("Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ"). Ему назначен штраф в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации управления, траулер принадлежит компании "Миккор ЛТД". Нанесенный в ходе незаконной деятельности ущерб на сумму свыше 22 млн рублей возмещен в полном объеме.