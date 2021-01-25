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В результате взрыва газовой трубы в КНР пострадали восемь человек

Трое пропали без вести

ШАНХАЙ, 25 января. /ТАСС/. Взрыв газовой трубы произошел в понедельник в городе Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин. Как сообщает агентство "Синьхуа", в результате инцидента пострадали восемь человек, еще трое считаются пропавшими без вести.

ЧП произошло рано утром вблизи одного из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу. Возникший в результате взрыва пожар уже потушен, а пострадавшие от разлетевшихся осколков окон направлены в больницу.

Согласно данным предварительного расследования, сообщает агентство, ппроисричиной взрыва стала утечка газа.

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