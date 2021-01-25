Житель Забайкалья получил 16 лет строгого режима за стрельбу по односельчанам из карабина

ЧИТА, 25 января. /ТАСС/. Тунгокоченский районный суд Забайкальского края приговорил 57-летнего жителя села Акима к 16 годам колонии строгого режима за устроенную им стрельбу из карабина, после которой один человек погиб и один пострадал, сообщается в понедельник на сайте суда.

"Между виновным и двумя мужчинами, которые с компанией знакомых из числа местных жителей распивали спиртное на берегу реки, произошел конфликт. После конфликта подсудимый вернулся домой, где вооружился незаконно хранящимся у него охотничьим карабином модели "Лось", затем проследовал к участку местности, откуда просматривалась местность, и произвел четыре прицельных целенаправленных выстрела в обидчиков", - говорится в сообщении.

Одного мужчину подсудимый ранил в спину, второй умер от попадания пули в голову, при этом на берегу были еще пять человек. Как уточнили в пресс-службе, ссора ранее произошла из-за того, что потерпевшие ударили подсудимого по голове, обвинив в краже коня.

"В судебном заседании вину в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц подсудимый не признал, пояснив, что оружием пользоваться не умеет, стрелял поверх голов своих обидчиков, хотел их только напугать, при этом в оптический прицел не прицеливался", - уточняется на сайте.

Суд обязал осужденного выплатить жене погибшего мужчины 1 млн рублей компенсации морального вреда, а также 200 тыс. рублей за лечение раненого односельчанина.