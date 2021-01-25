Три человека погибли от отравления угарным газом в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 25 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще один пострадал от отравления угарным газом в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в экстренных службах региона.

"По улице Комарова произошло отравление угарным газом, пострадали четыре человека, три из них погибли - мужчина 1995 года рождения, женщина 1996 года рождения и девочка 2019 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.