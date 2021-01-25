В Приморье возбудили уголовное дело из-за падения ЛЭП во время ледяного дождя

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба из-за падения линий электропередачи во Владивостоке во время ноябрьского ледяного дождя, когда без света в течение недели оставались жители Первомайского района города. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры края, поводом к возбуждению дела стали результаты прокурорской проверки.

"Установлено, что в ноябре 2020 года по причине обрушения опор жители Первомайского района Владивостока Приморского края длительное время оставались без электроснабжения и коммунальных услуг. Для устранения аварийной ситуации привлечены силы, средства и материальные ресурсы, в том числе из бюджета городского округа. Такая ситуация стала возможной в результате ненадлежащего контроля за техническим состоянием линейного объекта со стороны должностных лиц филиала "Приморские электрические сети" АО "ДРСК", непринятия мер по замене и модернизации устаревшего оборудования", - сообщает пресс-служба.

В результате прокурор города направил материалы проверки в следственный орган. По итогам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба").

В конце прошлого года в Приморье на три недели вводили режим ЧС регионального уровня из-за прошедшего 19 ноября ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. Ущерб от циклона с ледяным дождем власти оценили более чем в 1 млрд рублей.