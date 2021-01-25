В Петербурге возбудили дело после блокирования дорог в ходе несогласованной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном блокировании объектов транспортной инфраструктуры после проведения несогласованной акции в центре Санкт-Петербурга в минувшую субботу, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения")", - сказал представитель ведомства.

По данным полиции, следователи считают, что в ходе несогласованной акции 23 января неизвестные граждане препятствовали движению транспорта и пешеходов в центре Петербурга. В частности, они выходили на проезжую часть Малой Морской улицы, и водители вынуждены были "применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов". Сейчас полиция устанавливает причастных к данному преступлению.

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