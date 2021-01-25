Три человека пострадали в ДТП со скорой на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. ДТП с участием реанимационного автомобиля скорой помощи произошло в Южно-Сахалинске. Серьезные травмы получили акушер, водитель и женщина на последнем месяце беременности. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Сахалинской области.

"У акушера, водителя и беременной женщины диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы. Врач-акушер также сломал ребра", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации управления ГИБДД по Сахалинской области, скорой не уступил дорогу другой автомобиль. При этом в нем никто не пострадал. Другие подробности пока не раскрываются.

Областные власти сообщили, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сразу же поручил Министерству здравоохранения провести служебную проверку.