{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека пострадали в ДТП со скорой на Сахалине

В их числе беременная женщина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. ДТП с участием реанимационного автомобиля скорой помощи произошло в Южно-Сахалинске. Серьезные травмы получили акушер, водитель и женщина на последнем месяце беременности. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Сахалинской области.

"У акушера, водителя и беременной женщины диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы. Врач-акушер также сломал ребра", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации управления ГИБДД по Сахалинской области, скорой не уступил дорогу другой автомобиль. При этом в нем никто не пострадал. Другие подробности пока не раскрываются.

Областные власти сообщили, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сразу же поручил Министерству здравоохранения провести служебную проверку.

Теги
РоссияСахалинская область
Число жертв пожара в доме престарелых в Харькове увеличилось до 16
Один из постояльцев умер в больнице
Читать полностью