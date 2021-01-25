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Число пострадавших в ДТП с маршрутным такси в Краснодаре увеличилось до пяти

Ранее сообщалось о трех пострадавших

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с маршрутным такси, произошедшим в Краснодаре 24 января, увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник в ходе городской планерки дежуривший на выходных начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Сергей Тебеньков.

Накануне руководитель пресс-службы управления МВД по Краснодару Артем Коноваленко сообщал, что на пересечении улиц Таманской и Ставропольской произошло столкновения легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, от удара легковой автомобиль сбил пешехода, который стоял на обочине. Сообщалось о трех пострадавших.

"Что касается ДТП, из значимых - столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, пострадавших пять человек", - сказал Тебеньков.

По предварительным данным, водитель автомобиля на регулируемом перекрестке проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с маршрутным такси.

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