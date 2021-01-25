В Москве на массовой акции пострадали более 40 человек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 40 человек обратились за медицинской помощью после несогласованной акции сторонников Алексея Навального в Москве 23 января. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по всем случаям проводятся проверки.

"В московские больницы после акции обратились 38 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, а также пятеро подростков, самому младшему из которых 13 лет. Они получили различные травмы головы, ушибы, растяжения и переломы. Все они отпущены из больниц", - сказал собеседник агентства.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах РФ 23 января. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщалось на сайте уполномоченного по правам человека столицы Татьяны Потяевой, задержаны были более тысячи человек.