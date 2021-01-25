В Барнауле за незаконную акцию арестовали на 10 суток координатора штаба Навального

БАРНАУЛ, 25 января. /ТАСС/. Суд Октябрьского района Барнаула в Алтайском крае назначил арест на 10 суток координатору штаба Алексея Навального Вадиму Останину и лидеру барнаульского движения "Весна" Андрею Скультецкому, задержанным за нарушение порядка проведения массового мероприятия в минувшую субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник.

"Останину и Скультецкому назначен арест сроком на 10 суток, содержаться они будут в спецприемнике. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ", - сказали в пресс-службе.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах РФ 23 января. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В Барнауле акция началась на площади Советов: участники мероприятия спустились по проспекту Ленина до пересечения с улицей Анатолия, а затем вернулись назад.