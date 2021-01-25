СК просит арестовать двух братьев, подозреваемых в убийстве на свадьбе в Новой Москве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следователи просят арестовать двух братьев, задержанных по подозрению в убийстве на свадьбе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении братьев, причастных к двойному убийству на территории Новой Москвы", - сказала она.

Иванова уточнила, что сначала по подозрению в совершении преступления был задержан один из подозреваемых 1989 года рождения, а позднее, 24 января, был задержан и его пособник.

Убийство произошло в одном из клубов в Новой Москве, где отмечали свадьбу. Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба погибли на месте. По данным источника, причиной случившегося стал бытовой конфликт.