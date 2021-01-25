{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП под Мурманском погибли четыре человека

Легковушка столкнулась с фурой

МУРМАНСК, 25 января. /ТАСС/. Водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen Polo погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в районе города Полярные Зори в Мурманской области на федеральной трассе Р-21 "Кола". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МВД по Мурманской области.

"В воскресенье в 19:30 в районе 1 201-го км ФАД Р-21 "Кола" (Полярнозоринский район) водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем IVECO с полуприцепом. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались все находившиеся в салоне автомобиля Volkswagen Polo (водитель и три пассажира)", - сообщили в ведомстве.

В региональном ГИБДД уточнили, что автомобиль Volkswagen двигался по федеральной трассе со стороны города Кандалакши в сторону Мурманска, на опасном участке дороги, повороте, в условиях метели неправильно выбрал скорость, в результате на встречной полосе столкнулся с грузовой фурой.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика не пострадал. Проводится проверка.

Теги
РоссияМурманская область
Ликвидированная в Чечне банда Бютукаева планировала нападение на здание ФСБ в Грозном
По словам командира полка полиции специального назначения им. А-Х Кадырова Замида Чалаева, план нападения был обнаружен в блокнотах, которые находились в рюкзаке Аслана Бютукаева
Читать полностью