Уголовное дело возбудили на Ставрополье после танца подростка на мемориале

СТАВРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после публикации в социальных сетях видео, на котором подросток исполняет танец возле Вечного огня на мемориале в Труновском округе Ставропольского края. Подростка подозревают в осквернении мест захоронения, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Осквернение мест захоронения"). По данным следствия, 16 января молодой человек, прогуливаясь по парку, станцевал у архитектурно-скульптурной стелы "Вечная слава" памяти воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, что было снято на камеру. Впоследствии он разместил этот видеоролик в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Видеозапись с танцем на фоне мемориала в селе Донское появилась в социальных сетях 21 января. В пятницу 22 января следователи начали проверку в связи с инцидентом. В этот же день в соцсетях появился видеоролик с извинениями подростка. Молодой человек на видеозаписи просил прощения за свой поступок и заявил, что "взрослые объяснили, что так нельзя делать".

Мемориал "Вечная слава" был открыт в центральном парке села Донское в 1975 году.