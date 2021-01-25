В Москве возбуждено дело о нарушении санитарных правил в ходе акции 23 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, заразившихся коронавирусом", - сказал источник. По его словам, в рамках дела уже проведены несколько допросов. Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

Всего в Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения.

По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили в субботу в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.

Несогласованные акции в поддержку задержанного блогера Алексея Навального прошли в Москве 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

В новость внесены изменения (12:51 мск) - добавлены подробности во втором абзаце, расширен бэкграунд