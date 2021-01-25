Количество ДТП сократилось на 17% в Московской области в 2020 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Количество автоаварий в Подмосковье сократилось на 17% за прошедший год, а погибших стало на 12% меньше. Об этом сообщил журналистам глава УГИБДД по региону Виктор Кузнецов.

"За 12 месяцев 2020 года количество ДТП на дорогах области сократилось на 17%, минус тысяча ДТП. Количество погибших в них снизилось на 12%, минус 100 погибших. А количество раненых уменьшилось на 17%", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что число аварий с участием детей и число раненых детей сократилось на четверть. Однако число погибших детей осталось таким же, как и в 2019 году, и составило 12 человек. Из-за коронавирусных ограничений до мая не погиб ни один ребенок.