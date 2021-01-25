Жителю Новосибирска предъявили обвинение в призывах к массовым беспорядкам

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Жителю Новосибирска, подозреваемому в призывах к массовым беспорядкам во время несанкционированной акции, прошедшей 23 января, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В субботу СК возбудил уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. В этом подозревается 20-летний житель Новосибирска. Он был задержан и дал показания. По месту его жительства был произведен обыск.

"Сегодня фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления и по ходатайству следователя судом в отношении последнего избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщила она.

По версии следствия, подозреваемый с 19 января в социальных сетях опубликовал сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам во время несанкционированной акции, которая прошла 23 января. В ходе расследования была проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой опубликованные сообщения содержат деструктивные призывы по отношению к представителям власти.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.