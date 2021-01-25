Хинштейн просит привлечь к ответственности полицейского, ударившего женщину в Петербурге

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил запросы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудника ГУ МВД по Санкт-Петербургу, ударившего в живот женщину в ходе несогласованной акции протеста 23 января. Об этом парламентарий сообщил в своем Twitter , прикрепив копию обращения к генпрокурору.

"Направил запросы Генпрокурору и в СКР о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУ МВД Санкт-Петербурга, необоснованно применившего физическую силу к женщине. Цветы и последующие извинения - это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют!" - написал депутат.

Как отмечается в тексте запроса, отсутствие решения о привлечении полицейского к ответственности "вызывает широкое возмущение в обществе, подрывая доверие к государственным институтам".

"Учитывая большой общественный резонанс, прошу вас взять под контроль проведение процессуальных проверок по данному факту, рассмотрев вопрос о привлечении сотрудника полиции к уголовной ответственности за превышение полномочий при применении физической силы, а также о реализации других мер прокурорского реагирования", - говорится в обращении.