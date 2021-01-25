Житель Ленобласти получил 20 лет колонии за убийство ребенка в 2011 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину за убийство и сексуальное насилие над 10-летней девочкой в 2011 году, следователям удалось раскрыть преступление спустя девять лет. Об этом сообщили журналистам в областном следственном управлении СК РФ.

"Судом мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в Ленинградской области были задержаны двое мужчин по подозрению в данном преступлении. Позже в СК сообщили, что один из задержанных признался в содеянном.

Следователи установили, что в марте 2011 года он надругался над ребенком в городе Волосове, а затем убил девочку и спрятал тело в лесу. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако в конце 2019 года следователям удалось найти злоумышленника.