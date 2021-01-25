Дело возбуждено в Липецке после применения баллончика с газом в отношении двух полицейских

ТАСС, 25 января. Следователи в Липецке возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который подозревается в применении газового баллончика в отношении двух полицейских в ходе несанкционированного митинга 23 января. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, 23 января в Липецке прошел несанкционированный митинг, в ходе которого 25-летний мужчина на площади Соборной распылил двум сотрудникам в лицо газовый баллончик.

"Подозреваемый был задержан при попытке скрыться. При допросе он раскаялся в содеянном и принес извинения стражам порядка. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.