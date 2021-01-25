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Суд в Петербурге арестовал напавшего на полицейских во время несогласованной акции

Инцидент произошел в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО Николая Девятого, который был задержан после того, как во время несогласованной акции в центре города ударил двух сотрудников ДПС. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга заключил под стражу Николая Девятого", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вину он признал. Мужчину заключили в СИЗО до 23 марта. Ему уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Сам обвиняемый просил у суда заключить его под домашний арест.

Во время акции в центре города в субботу мужчина ударил кулаком двух сотрудников ДПС, которые занимались охраной общественного порядка. После этого он скрылся. В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье сообщили, что мужчина был найден и задержан. Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

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