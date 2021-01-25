В Архангельской области задержаны двое мужчин, ограбивших банк на 21 млн рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин, ограбивших отделение Сбербанка на 21 млн рублей в Архангельской области. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

30 декабря прошлого года мужчина в маске проник в служебное помещение одного из отделений Сбербанка и, распылив содержимое газового баллончика в сторону сотрудника, отнял у него инкассаторскую сумку с 21 млн рублей.

"Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение кредитной организации. В результате проведенных мероприятий установлена причастность к совершению преступления двух жителей Архангельска. Один из них - руководитель службы безопасности одного из торговых центров. Второй фигурант - сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка. По версии следствия, он содействовал в разработке плана разбойного нападения и обеспечил условия для его реализации, находясь в день совершения преступления на рабочем месте", - сказала Волк.

Чтобы найти нападавшего, полицейские отсмотрели видеокамеры и заметили, что злоумышленник был похож на тяжелоатлета. Это стало главной зацепкой при розыске грабителя. Большая часть денег найдена спрятанными в пианино у родственников одного из участников и под капотом машины у другого.

Фигуранты уже дали признательные показания, решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело расследуется по статье о разбое.