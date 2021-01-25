Первый из задержанных участников протестной акции в Москве арестован на 10 суток

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в понедельник вынес первое решение по административным делам в отношении участников несанкционированной акции 23 января, арестовав задержанного Кирилла Кубракова на 10 суток. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Кубраков признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили в субботу в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.