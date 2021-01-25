Генпрокуратура направила в суд дело участника вооруженного мятежа в Чечне в 2000 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело участника вооруженного мятежа в Чечне в 2000 году, когда погибли военнослужащие. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде и в совершаемых ею нападениях), ст. 279 (активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в составе вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году участвовал в вооруженном мятеже. Мужчина совершил нападение на военнослужащих Вооруженных сил России в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни, в результате погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.