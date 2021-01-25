Экс-главу завода "Автоприбор" во Владимире осудили на восемь лет за банкротство и растрату

ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владимира по итогам повторного рассмотрения дела приговорил бывшего генерального директора завода "Автоприбор" Алексея Мельникова к восьми годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей, сообщили ТАСС в суде в понедельник. Бизнесмен признан виновным в преднамеренном банкротстве и растрате.

В июле 2019 года Фрунзенский районный суд Владимира приговорил Мельникова к 4,5 года лишения свободы и штрафу 700 тыс. рублей. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ущерб от его действий оценивался в более чем 1 млрд рублей. После апелляции дело было возвращено на повторное рассмотрение.

"Суд приговорил Алексея Мельникова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. Он оправдан по ст. 159 ("Мошенничество") и 201 ("Злоупотребление полномочиями") УК РФ", - уточнили в суде.

Как уточнили в прокуратуре Владимирской области, по результатам повторного рассмотрения Мельников, руководивший заводом с 2003 года, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и по двум эпизодам ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Свою вину Мельников не признал, приговор в законную силу не вступил.

Судом установлено, что для преднамеренного банкротства предприятия Мельников заключал сделки с компаниями, которыми владел его сын. В процессе банкротства предприятия компании получили преимущества для удовлетворения своих требований, чем были нарушены права других кредиторов, включая банк ВТБ (задолженность в сумме около 1,5 млрд рублей) и налоговый орган, недополучивший в бюджет налоги в размере около 35 млн рублей.

Растраты, в которых обвиняется Мельников, заключались в безвозмездном отчуждении принадлежавших заводу восьми квартир общей стоимостью более 20 млн рублей, собственниками которых стали заинтересованные по отношению к Мельникову физические лица. Кроме того, от реализации 40% доли в уставном капитале компании "Спецтехавто" завод не получил денежные средства, в которых на тот период времени остро нуждался, при этом новым владельцем доли в уставном капитале юридического лица стал сын Мельникова.