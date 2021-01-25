Полицейские задержали в Подмосковье водителя иномарки, обстрелявшего "Газель"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который на автодороге М2 Тула - Москва обстрелял из пистолета "Газель". Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило сообщение от 32-летнего жителя Курска. Мужчина сообщил, что во время движения на свой "Газели" в районе 108-109-го км автомобильной дороги М2 Тула - Москва водитель инормаки выстрелил в сторону его машины, разбив стекло транспортного средства, а затем попытался скрыться.

"Сотрудниками полиции правонарушитель был задержан, им оказался 46-летний житель города Москвы. Под водительским сидением его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли восемь металлических сфер, а также предположительно пневматический пистолет, который направлен на экспертизу", - сказала Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ему грозит восемь лет лишения свободы. В данный момент злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.