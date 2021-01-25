Организаторы несогласованных акций на Урале получили штрафы и аресты до 30 суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Суды Уральского федерального округа назначили организаторам несанкционированных акций, которые прошли 23 января, административные наказания от штрафов в 10 тыс. рублей до ареста на 30 суток.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток организатора незаконной акции в городе Алексея Гресько. В Свердловской области, согласно данным Министерства общественной безопасности региона, на несогласованное мероприятие пришли три тысячи человек, 14 были задержаны.

Пресс-служба Центрального районного суда Челябинска сообщила журналистам, что судом было рассмотрено семь дел об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированной акции 23 января, в том числе два дела - в отношении организаторов. Суд назначил каждому из организаторов наказание в виде административного ареста сроком на девять суток.

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел административный протокол в отношении гражданина, позиционирующего себя как руководителя тюменского штаба Навального. "Суд административно арестовал его на 5 суток по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сообщили в пресс-службе.

Как информировали ТАСС в пресс-службе Нижневартовского городского суда, судом были рассмотрены материалы в отношении трех граждан. "Привлекались лица по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Они оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый. Один человек был задержан по ч. 5 ст. 20.2 КоАП - ему вынесен штраф в 10 тыс. рублей.", - сказал собеседник агентства.

В Курганской области суд арестовал главу регионального штаба Навального Алексея Шварца за два дня до проведения несогласованной акции на 30 суток, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе курганского городского суда. "Его арестовали 21 [января] на 30 суток. <…> Часть 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Несогласованные акции 23 января на Урале

Несогласованные акции 23 января прошли в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и в Кургане. В Ямало-Ненецком автономном округе, по данным правительства региона, подобных акций не проводилось.

В Центральном районном суде Челябинска уточнили, что, помимо организаторов, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности суд назначил троим гражданам административные наказания в виде арестов от 8 до 13 суток, одному - административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. "Одно дело рассмотрено за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированном шествии, повлекшее создание помех движению пешеходов и транспортных средств"). Суд признал лицо виновным и назначил наказание в виде ареста сроком на семь суток", - добавили в суде.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов сообщил ТАСС, что в день несогласованных акций в Тюмени были задержаны семь несовершеннолетних, из которых двое - младше 16 лет. "Они были опрошены и отправлены с родителями домой. На троих детей были составлены протоколы, профилактическая работа в отношении этих ребят будет более предметной. Их родители получили соответствующее заключение от правоохранительных органов и предупреждение о недопустимости участия несовершеннолетних в незаконных и небезопасных акциях", - сообщил он.

Степанов добавил, что ему не поступали жалобы на действия полицейских. "Мы с коллегами из полиции на связи, ситуацию контролируем", - уточнил он.

Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков добавил, что по итогам несанкционированной акции в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле протоколы были составлены на двоих несовершеннолетних.