СК возбудил уголовное дело в отношении участника акции 23 января во Владимире

ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга во Владимире, прошедшей 23 января, который распылил газовый баллончик в лицо полицейскому. Об этом в понедельник сообщается на сайте СУ СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), - говорится в сообщении.

По данным следствия, около 14:30 мск 23 января подозреваемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Театральной площади города Владимира, распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД находившегося при исполнении своих должностных обязанностей. При попытке скрыться с места происшествия мужчина был задержан.

Вину в совершении преступления подозреваемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмилы Романовой, в субботней акции во Владимире приняли участие до 1,5 тыс. человек. По предварительным данным, в течение трех часов проведения акции во Владимире было задержано 44 человека, в том числе 16 несовершеннолетних.