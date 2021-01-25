В Калмыкии суд отправил под домашний арест еще одного участника драки с депутатом

ЭЛИСТА, 25 января. /ТАСС/. Элистинский городской суд Республики Калмыкия поместил под домашний арест еще одного участника драки в кафе, по делу о которой ранее арестовали депутата Народного хурала (парламента) Калмыкии и его брата, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, ночью 21 ноября депутат парламента республики и его брат в кафе Dozari в компании с другими подозреваемыми учинили драку, в ходе которой причинили травмы различной степени тяжести четырем мужчинам, используя в качестве оружия колюще-режущие предметы. Двое из пострадавших были госпитализированы.

"Задержан 29-летний мужчина, находившийся в розыске по обвинению в массовой драке, произошедшей в ноябре 2020 года в кафе Dozari. Ему предъявлено обвинение по п. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия") и ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"). Элистинский городской суд Калмыкии избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Принимаются меры к розыску и задержанию еще двоих соучастников преступления, они находятся в федеральном розыске. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении депутата возбуждены по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия") и ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"). Депутат также подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (п. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ).