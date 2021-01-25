Ребенок получил тяжелые травмы из-за падения ледяной глыбы под Тверью

ТАСС, 25 января. Ледяная глыба упала на восьмилетнюю девочку в Тверской области, ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело, сообщило в понедельник следственное управление СК по региону.

"Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по факту травмирования восьмилетней девочки из-за падения ледяной глыбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни)", - говорится в сообщении.

По данным СК, инцидент произошел утром в понедельник на улице Ленинградской в ЗАТО Озерный Тверской области. Глыба льда упала на ребенка с крыши одного из жилых домов. Девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Следователи установили, что обслуживанием дома занимается муниципальная управляющая компания "Комсервис ЗАТО Озерный". "В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши дома, будет дана юридическая оценка", - сообщили в СК.