В МЧС назвали причину технического сбоя канатной дороги в Сочи

СОЧИ, 25 января. /ТАСС/. Причиной остановки канатной дороги одного из горнолыжных курортов Красной Поляны в Сочи, в результате которой было эвакуировано 170 человек, стало несрабатывание аварийного тормоза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"В 15:20 25 января от ОД ЕДДС МО Сочи получено сообщение о том, что произошла остановка кресельной канатной дороги, по причине несрабатывания аварийного тормоза", - сообщили в пресс-службе.

Эвакуация проводилась силами службы спасения курорта при помощи альпинистского снаряжения. На данный момент работы завершены.

В пресс-службе администрации добавили, что никто не пострадал.