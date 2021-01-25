Неизвестный нанес семь ножевых ранений россиянке при нападении в Стамбуле

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Напавший на граждан России в Стамбуле нанес одному из них не менее семи ножевых ранений. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС очевидец произошедшего, пожелавший остаться неназванным.

"Я видел, что в метрах 50 от моего дома он (нападавший - прим. ТАСС) стоял и просил у прохожих деньги. Затем по какой-то причине он последовал за российскими туристами. Сначала он нанес удар ножом одному туристу, но тот смог от него убежать. Он также ударил другого человека ножом по руке. Одна женщина не смогла скрыться, и он нанес ей семь ножевых ударов, а после этого скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, он сам и находившиеся поблизости люди старались оказать помощь пострадавшим, а также вызвали полицию и скорую помощь.

Ранее представитель управления безопасности районе Бешикташ сообщил ТАСС, что ЧП случилось накануне в 20:20 по мск. В нападении подозревают сборщика мусора, который уже задержан силовиками для допроса.