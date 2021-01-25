Российские дипломаты выясняют обстоятельства нападения в Стамбуле

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Российские дипломаты выясняют обстоятельства нападения неизвестного на граждан, предположительно России. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении генконсульства РФ в Стамбуле.

"В настоящее время генконсульство России в Стамбуле предпринимает необходимые усилия по выяснению обстоятельств нападения неизвестного лица с ножом на троих граждан, предположительно Российской Федерации, произошедшего вчера вечером на одной из улиц в стамбульском районе Бешикташ, и состояния здоровья пострадавших, экстренно госпитализированных в местные лечебные учреждения", - отмечается в распространенном на странице в Facebook сообщении дипмисии.

По предварительным данным, подозреваемым в нападении на трех человек в стамбульском районе Бешикташ считается сборщик мусора. Причины его поступка пока неизвестны, однако турецкие СМИ отмечают, что он может быть психически неуравновешенным.