Две емкости горят на заводе "Уфаоргсинтез" в Уфе

ТАСС, 25 января. Пожар произошел на заводе ПАО "Уфаоргсинтез" в Уфе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:20 мск на Бирском тракте происходит загорание двух емкостей на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". Что горит и площадь уточняется. Пожару присвоен четвертый номер сложности (из пяти возможных)", - сказали в ведомстве.

Пожарные наращивают свои силы на месте ЧП. Там же работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.

Источник в экстренных службах уточнил, что на заводе горят емкости с метановодородом, одна из них разрушилась. В результате инцидента пострадал один человек. Собеседник агентства добавил, что объем емкостей составляет 25 кубометров.

Он также добавил, что пожару предшествовал взрыв, который произошел из-за нарушений техники безопасности.

Представитель предприятия отметил, что причины возгорания выяснит специально созданный штаб.

"На производственной площадке "Уфаоргсинтеза" ведется тушение возгорания двух емкостей с нефтепродуктами. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется. Тушение ведут оперативные службы, сил и средств достаточно", - сказал он.

По его словам, на предприятии создан штаб, координирующий работы по локализации возгорания и занимающийся выяснением причин произошедшего.

"Уфаоргсинтез" занимается газо- и нефтепереработкой, производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии.