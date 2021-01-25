ТАМБОВ, 25 января. /ТАСС/. Тамбовская прокуратура выявила факт мошенничества при расходовании федерального гранта в размере 36 млн рублей, который был получен на обучение граждан, лишившихся работы из-за пандемии. Об этом в понедельник сообщает надзорный орган региона.

"Прокуратурой области совместно с УФСБ по Тамбовской области проведена проверка целевого расходования средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию программы профессионального обучения лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. По результатам проверки прокурором области вынесено постановление о направлении материалов в следственный орган для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщает прокуратура.

По данным прокуратуры, одним из исполнителей этой программы в регионе являлся Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М. С. Солнцева, получивший в виде гранта 36 млн рублей на переобучение граждан, находящихся под риском увольнения или лиц, ищущих работу. Средства колледж освоил в полном объеме. Однако проверка установила, что в отчете содержатся недостоверные сведения о лицах, прошедших обучение, что является неправомерным расходованием средств.