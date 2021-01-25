Решение суда Москвы, разрешившего возбудить дело в отношении Хачатуряна, вступило в силу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение Басманного суда, который разрешил следствию возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве. Как уточнил ТАСС один из адвокатов девушек Алексей Липцер, решение вступило в силу.

"Мосгорсуд подтвердил незаконность отказа возбуждения дела против Михаила Хачатуряна, решение вступило в силу", - сказал защитник.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе апелляционной инстанции, Басманный районный суд обязал устранить допущенные нарушения следователя, а Мосгорсуд изменил постановление суда первой инстанции (об устранении нарушений) на руководителя следственного органа, которым является глава СК РФ Александр Бастрыкин.

4 декабря 2020 года Басманный суд признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. По словам защитников дочерей Хачатуряна, суд руководствовался тем, что поступило ходатайство от его сестер (Марины и Наиры Хачатурян), в котором они настаивали на проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации погибшего. По словам адвоката Ярослава Пакулина, в феврале 2020 года следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью, согласно которому было установлено, что он применял в отношении своих дочерей и истязания, и действия сексуального характера. Проверка по этим обстоятельствам проводилась следствием с июня 2019 года до февраля 2020 года, и родственники Михаила не желали давать согласие на возбуждение дела.

Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года, а также на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствии матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение со своими дочерьми. В случае возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна девушки станут потерпевшими, уточнял ранее ТАСС адвокат Алексей Липцер.