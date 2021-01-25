Полиция Петрозаводска начала проверку из-за перестрелки на парковке

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 января. /ТАСС/. МВД по Карелии начало проверку по делу о стрельбе из травматического оружия на парковке в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции региона.

В воскресенье вечером региональные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о перестрелке между представителями одной из национальных диаспор в районе парковки на Карельском проспекте в Петрозаводске.

"Сообщение об инциденте в микрорайоне Кукковка поступило накануне вечером в отделение полиции № 2 по Петрозаводску. В настоящее время установлено, что в группе знакомых между собой мужчин возник конфликт на бытовой почве. Двум из участников инцидента потребовалась медицинская помощь. В настоящее время все участники установлены, доставлены в отдел полиции, где с ними проводятся необходимые мероприятия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила собеседница агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах, стрельбу вели из травматического оружия. Пострадавших осмотрели медики на месте происшествия, одному из них диагностировали ушиб грудной клетки и пальца на кисти, другому - ушиб грудной клетки и травму головы. Пострадавших госпитализировали.

По данным местных СМИ, ссылающихся на показания очевидцев, в ходе перестрелки также задели стоящую на парковке машину, окно офиса на втором этаже стоящего рядом здания и железную дверь.