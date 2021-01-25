Мать погибшей в турецком отеле девочки не готова к примирению с персоналом гостиницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Мать погибшей в 2019 году в турецком отеле 12-летней девочки не готова к примирению с подсудимыми - персоналом гостиницы, которых судят в Бодруме. Как сообщила ТАСС адвокат бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Хюннинен, представляющая потерпевших, мать девочки об этом заявила в понедельник на суде в Санкт-Петербурге, где прошло заседание после получения в России международного запроса из Турции.

"Сегодня в Невском районном суде Петербурга прошло заседание во исполнение международного запроса Турции по делу о гибели Алисы Адамовой в Бодруме в 2019 году. Ни о каком примирении речи быть не может, Наталья Адамова ответила, что давайте все решать по суду. Претензии к управляющему и инженеру отеля в Бодруме у нее имеются", - сказала Хюннинен.

Она добавила, что также в запросе из Турции был поставлен вопрос о материальном ущербе. "Материальный ущерб причинен не был, однако был причинен моральный ущерб", - сказала адвокат. По словам Хюннинен, российский суд направит полученные показания матери ребенка в Министерство юстиции, которое затем направит их турецкой стороне для использования в судебном разбирательстве.

В августе 2019 года 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля в Бодруме, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии, но впоследствии умерла. Расследование начало Центральное управление полиции Бодрума, городская прокуратура возбудила дело по факту происшествия. Подсудимыми по делу проходят управляющий и инженер турецкого отеля. Родителям девочки изначально также были предъявлены обвинения, однако затем суд в Турции признал их потерпевшими.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области также возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По поручению главы СК Александра Бастрыкина дело было передано для расследования в центральный аппарат СК. Следственный комитет РФ заявлял, что Турция препятствует расследованию гибели детей из России на отдыхе летом 2019 года. В сообщении отмечалось, что для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, но турецкая сторона материалы так и не предоставила.