В Краснодаре два человека получили травмы после падения башенного крана

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Башенный кран упал в Краснодаре. В медицинское учреждение с травмами доставили два человека. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УМВД по городу.

"В полицию Краснодара из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении двух граждан с различными травмами, которые они получили в результате падения башенного крана. На место происшествия направили сотрудников полиции для установления всех обстоятельств происшествия", - сообщили в пресс-службе.

В местных сообществах в социальных сетях очевидцы опубликовали фото с места происшествия, авторы уточняют, что инцидент произошел на строительной площадке ЖК "Ракурс".