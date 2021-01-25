Врачи диагностировали шизофрению у похитителя первоклассника под Владимиром

ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Медики диагностировали шизофрению у обвиняемого в похищении первоклассника во Владимирской области. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона.

28 сентября 2020 года первоклассник из Владимирской области пропал по дороге из школы. Поиски ребенка продолжались более полутора месяцев. 19 ноября сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, который, по версии следствия, похитил семилетнего мальчика и удерживал ребенка в своем доме в деревне Макарихе примерно в 20 км от поселка Горки, где расположен дом семьи пропавшего мальчика.

"У К. имеется подтвержденный диагноз шизофрения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечается, в ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что в силу диагноза мужчина не мог обладать правом на управление транспорта, однако с 2012 года имел водительское удостоверение и использовал личный автомобиль для похищения семилетнего ребенка. В связи с этим прокурор Камешковского района обратился в суд с иском о прекращении действия водительских прав обвиняемого. Иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме, однако решение в законную силу еще не вступило.

12 января Ковровский городской суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого в похищении и сексуальном насилии в отношении ребенка во Владимирской области. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего"), ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").