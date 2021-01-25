Застреливший двух братьев на свадьбе в Новой Москве владел огнестрельным оружием незаконно

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следствие считает, что обвиняемый в убийстве двух человек на свадьбе в Новой Москве Владимир Девятаев владел огнестрельным оружием незаконно, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы, где фигуранту в понедельник избрали меру пресечения.

"Щербинским районным судом Москвы Владимиру Девятаеву, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта 2021 года", - сказали в суде.

Ранее Щербинский суд Москвы арестовал его брата Алексея Девятаева, обвиняемого в соучастии в убийстве двух братьев на свадьбе.

Убийство было совершено в одном из клубов в Новой Москве, где отмечали свадьбу. Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба погибли на месте. По данным источника, причиной случившегося стал бытовой конфликт.