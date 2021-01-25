Полиция Индианаполиса задержала подозреваемого в убийстве пяти человек

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Полиция города Индианаполис (штат Индиана) задержала подозреваемого в стрельбе, жертвами которой стали пять человек. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте местного полицейского управления.

По информации правоохранителей, предполагаемый преступник был задержан утром 25 января. Задержанный является несовершеннолетним, в связи с чем его личность не раскрывается. "У следователей нет оснований полагать, что [в преступлении] был замешан еще кто-либо", - подчеркнули в полиции.

По меньшей мере пять человек, в том числе беременная женщина, погибли в результате стрельбы в частном доме в Индианаполисе 24 января. Информация о стрельбе поступила дежурному полицейского управления рано утром, прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого подростка, который был доставлен в больницу. Позднее полицейские получили сведения о том, что стрельба велась также в соседнем доме, где были обнаружены тела пяти погибших.

Подозреваемому пока не предъявлены обвинения, устанавливаются детали произошедшего. По данным полиции, речь идет о предумышленном убийстве. Мэр города Джо Хогсетт назвал инцидент массовым убийством.