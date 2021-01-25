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Один человек погиб при пожаре на "Уфаоргсинтезе"

Еще один пострадал
© МЧС России/ТАСС

ТАСС, 25 января. Один человек погиб в результате пожара на территории завода "Уфаоргсинтез" в Уфе, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Есть информация об одном погибшем. Еще один человек пострадал, он доставлен в ГБУЗ РБ № 21 ГКБ города Уфы. На месте пожара находится начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. Организована работа оперативного штаба", - сказано в сообщении.

В настоящее время продолжается факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами. Развернуты четыре боевых участка тушения пожара, организован оперативный штаб. В ликвидации возгорания задействованы 127 человек и 44 единицы техники.

Возгорание на заводе "Уфаоргсинтез" локализовано
Угрозы распространения огня нет
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